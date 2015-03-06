表格：沪港通活跃股一览--3月6日

日本股市：日经指数触及一年半最高收位，软银受强劲业绩提振大涨
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
路透香港3月6日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周五发布的沪港 通每日成交及活跃股数据。 沪股通（亿元人民币） 港股通（亿港元） 每日买入及卖出金额 28.92 9.93 买入成交金额 16.41 5.98 卖出成交金额 12.51 3.95 ============================================================================ 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 中国平安 177,277,282 132,050,578 309,327,860 2 新华保险 131,980,086 2,770,243 134,750,329 3 海天味业 94,113,232 1,081,855 95,195,087 4 大秦铁路 58,295,811 36,721,560 95,017,371 5 宇通客车 11,769,928 82,090,721 93,860,649 6 上汽集团 41,129,961 48,899,303 90,029,264 7 工商银行 16,860,467 66,355,656 83,216,123 8 伊利股份 68,424,576 9,367,751 77,792,327 9 贵州茅台 11,453,414 58,128,851 69,582,265 10 青岛海尔 48,196,396 21,204,192 69,400,588 =========================================================================== = 港股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 汉能薄膜发电 250,037,980 181,634,400 431,672,380 2 复星国际 33,160,590 610,880 33,771,470 3 腾讯控股 30,116,050 2,134,080 32,250,130 4 中国南车 21,414,910 6,811,460 28,226,370 5 吉利汽车 19,151,900 6,250,450 25,402,350 6 中国北车 12,888,710 8,182,560 21,071,270 7 紫金矿业 13,775,560 2,472,560 16,248,120 8 海通证券 7,698,464 5,112,680 12,811,144 9 中信银行 2,337,150 9,919,590 12,256,740 10 中煤能源 1,387,630 10,533,160 11,920,790 （完） 浏览相关细节，请点选(here) (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
路透香港5月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，北汽集团的2.65亿欧元(2.88亿美元)五年期贷款获得银行业者热烈响应，已完成结案。
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年5月11日—中国政府抑制信贷增速的政策措施是其控制金融风险的举措之一，标普全球评级今日发布的报告《中国流动性压力可能仍属可控》如是表示。 该报告表示，中国当前由政府主导的流动性紧缩不太可能提升系统性风险。融资收紧反映出政府遏制同业信贷增长过快以及控制经济体内整体信贷增长的企图。 标普全球评级信用分析师廖强表示：“我们预期大型银行和中小型银行的信用状况将出现分化。几家最大型的银行作为市场上主要的流动性提供方，得益于利息收入的增加，可抵消部分压力。但小型银行一定程度上由于高度依赖批发融资，资本缓冲余地相对较小，在吸收未来损失方面较弱，因此信用指标恶化速度可能更快。” 过去数月新的债券发行下降，但这一融资缺口大致由增加的银行贷款、股权融资和影子银行融资活动填补。境内债券发行下降导致的另外一个现象是在海外债券市场寻求融资的潜在借款人数量上升。而近几个月银行间利率和信用债收益率也不出所料呈现上升趋势。 标普全球评级信用分析师李国宜表示：“债券发行下降可能导致特定类型发债人的再融资风险