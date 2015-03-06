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亚洲 | 2015年 3月 6日 星期五 17:38 BJT

表格：沪港通活跃股一览--3月6日

路透香港3月6日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周五发布的沪港
通每日成交及活跃股数据。
    
                         沪股通（亿元人民币）          港股通（亿港元）
                                                  
 每日买入及卖出金额             28.92                        9.93
 买入成交金额                   16.41                        5.98
 卖出成交金额                   12.51                        3.95
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名  股票代码      股票名称      买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                 （元人民币）   （元人民币）    （元人民币）
                                                                      
 1                   中国平安   177,277,282     132,050,578    309,327,860
 2                   新华保险   131,980,086     2,770,243      134,750,329
 3                   海天味业   94,113,232      1,081,855      95,195,087
 4                   大秦铁路   58,295,811      36,721,560     95,017,371
 5                   宇通客车   11,769,928      82,090,721     93,860,649
 6                   上汽集团   41,129,961      48,899,303     90,029,264
 7                   工商银行   16,860,467      66,355,656     83,216,123
 8                   伊利股份   68,424,576      9,367,751      77,792,327
 9                   贵州茅台   11,453,414      58,128,851     69,582,265
 10                  青岛海尔   48,196,396      21,204,192     69,400,588
   
  ===========================================================================
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    港股通--十大成交活跃股
      
 排名  股票代码    股票名称        买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                   （港元）       （港元）        （港元）
 1                 汉能薄膜发电  250,037,980    181,634,400    431,672,380
 2                 复星国际      33,160,590     610,880        33,771,470
 3                 腾讯控股      30,116,050     2,134,080      32,250,130
 4                 中国南车      21,414,910     6,811,460      28,226,370
 5                 吉利汽车      19,151,900     6,250,450      25,402,350
 6                 中国北车      12,888,710     8,182,560      21,071,270
 7                 紫金矿业      13,775,560     2,472,560      16,248,120
 8                 海通证券      7,698,464      5,112,680      12,811,144
 9                 中信银行      2,337,150      9,919,590      12,256,740
 10                中煤能源      1,387,630      10,533,160     11,920,790
 （完）
    
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 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
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