更新版 1-台湾货币市场：旬初短率贴紧低位，下周市场短钱料续显宽裕

日本股市：日经指数触及一年半最高收位，软银受强劲业绩提振大涨
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
* 旬初短率仍旧贴紧低位
* 部分银行负数操作得宜
* 下周市场短钱料续宽裕
* 短票微增利率续处低位 (更新拆款、通货回笼及央行发行存单数据)
记者 詹静宜
路透台北3月6日 - 台湾银行间短率周五贴紧低位。资金调度人士指出，月初银行间资金水位普遍偏高，惟拆借需求不振令短率靠向区间低位，展望下周整体市场短钱持续宽裕，短率可望持在既有低位。
大型银行交易员称，提存期初部份银行负数操作得宜，且央行适量冲销银行间过剩隔夜拆款资金，致周四当日超额准备转为负数，但银行间短钱仍显充裕，短率持续游走低位，只不过多数银行对跨季资金操作仍有所保留，增添跨季资金拆借难度。
〞旬初交投都比较安静。〞一位大型官股银行交易员说。
此外，据央行公布的每日通货发行金额显示，农历年前通货发行数攀高至2兆1,268亿台币，较上年最高发行额的1兆9,810亿增加1,458亿，创历年新高。周五通货回笼续降至62.52亿台币，累计年后八个交易日通货回笼约达2,173.7亿台币，发行数趋降至约1兆9,094亿台币。
银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收在0.387%；今日区间落在0.295-0.415%，上日在0.295-0.410%；一周拆款利率落在0.380-0.450%，同于上日。
**短票发票量稍回温**
短票市场方面，票券商交易人士表示，元宵节过后发票量稍有回温，周五发票量亦维持上日水准，然相较于目前银行端畅旺买气，短票依旧供不应求，交投以到期续作为主，短票利率续处区间低位。
“下周跨季短票资金需求将增加。〞一位票券商交易员说。
展望下周，市场人士指出，元宵节过后发票量逐渐增温，下周跨季短票量能亦随之垫高，随着票券商跨季短票资金需求提高，对短票市场供需是否产生变化仍有待观察。
今日票券商与银行承作的月内自保短票利率主要成交在0.60%，少数成交在0.58-0.59%；跨季底短票主要成交在0.60-0.61%，部分成交在0.62-0.63%，大致同于上日。
据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.601%，前日平均利率0.602%，成交量为189亿台币，恢复先前正常量能。
台湾央行周五公布，共发行2,811亿台币存单。与今日存单到期金额2,811亿台币相较，存单发行余额持平不变。
下周央行存单到期金额为1兆(万亿)3,021.5亿台币，落点分别为周一948亿、周二4,191亿、周三2,721亿、周四4,027亿及周五1,134.5亿。
拆款中心资料 显示，周五超额准备为125亿台币，累积至周日超额准备为471亿台币、加计前期1%的超额准备为1,485亿台币。
**RP利率持平**
债券市场附买回(RP)市场周五大致持平。交易人士指出，市场资金平稳充裕，供需相对平稳，估计下周的市况将持平本周，但需关注外资动向。
一位证券商交易员认为，美国周五将公布非农就业数据，这数据不但牵动美国的升息时点，更将影响外资是否将资金持续停泊在台湾。
〞我看外资不至于有大幅的变化，下周应该可以持稳，〞前述交易员表示。
下周的外币债发行情况为：根据路透资料，周三(11日)麦格理 在台发行五年期宝岛债6亿人民币；周五发行104/5期10年期公债，预估金额400亿台币。
另外交易员也提到，周三还有法国兴业银行10亿人民币的宝岛债将交割。至于还本也有周二(10日)汇丰银行的24亿金融债还本。
另外一家大型证券商交易员则认为，今日虽有外币债交割，但资金稳中有松，而下周初虽有些外币债的交割，不过应不致于太过紧缩台币的资金；此外，目前时序也尚不到月底，债券附条件交易利率有望持稳本周不变。
今日有德意志银行(新加坡分行)总额达2.5亿美元的金融债交割。
今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，公司债RP主要成交在0.63-0.65%，同于上日。
大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率成交在0.46-0.51%；公司债附买回利率成交约在0.56-0.57%，利率也能持平上日。(完) (集体采写 高洁如; 审校 林高丽)
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
路透香港5月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，北汽集团的2.65亿欧元(2.88亿美元)五年期贷款获得银行业者热烈响应，已完成结案。
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年5月11日—中国政府抑制信贷增速的政策措施是其控制金融风险的举措之一，标普全球评级今日发布的报告《中国流动性压力可能仍属可控》如是表示。 该报告表示，中国当前由政府主导的流动性紧缩不太可能提升系统性风险。融资收紧反映出政府遏制同业信贷增长过快以及控制经济体内整体信贷增长的企图。 标普全球评级信用分析师廖强表示：“我们预期大型银行和中小型银行的信用状况将出现分化。几家最大型的银行作为市场上主要的流动性提供方，得益于利息收入的增加，可抵消部分压力。但小型银行一定程度上由于高度依赖批发融资，资本缓冲余地相对较小，在吸收未来损失方面较弱，因此信用指标恶化速度可能更快。” 过去数月新的债券发行下降，但这一融资缺口大致由增加的银行贷款、股权融资和影子银行融资活动填补。境内债券发行下降导致的另外一个现象是在海外债券市场寻求融资的潜在借款人数量上升。而近几个月银行间利率和信用债收益率也不出所料呈现上升趋势。 标普全球评级信用分析师李国宜表示：“债券发行下降可能导致特定类型发债人的再融资风险