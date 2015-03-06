基金观点：中国A股今年将呈普涨特征，大盘蓝筹仍有机会--景顺长城

路透上海3月6日 - 中国景顺长城基金管理公司投资总监余广周五表示，基于宽松的货币政策趋向以及国内投资者正逐步增加权益类资产配置，今年A股走势仍值得看好。虽然近阶段成长类股的走势明显强劲，但今年仍将是一个偏普涨的年份，大盘蓝筹股年内仍有机会。

他在周五举行的2015年投资策略上表示，“整个一年来看，都是轮涨、普涨的过程。随着一系列的降准降息，利率往下走，最终是量变到质变，大盘股票还是有机会上涨的。”

他认为，中国一系列的降准降息行为，货币政策比较宽松；再加上积极的财政政策，以及居民大类资产配置正逐步增加权益类资产，所以股市的流动性较为充裕。在这种形势下，应看好金融类股票未来的表现，而房地产和相关上下游产业链，也有一个波段性的机会。

目前股票占中国家庭财产比例偏低，未来居民财富将持续流入股市。他认为，在这个背景下，最受益行业可能是券商行业。券商业基本面不错，净资产收益率上行，券商的新业务空间不断的打开，股市成交量也在扩大，很多金融类的业务基本都已放开，这是券商业的优势。而且国内券商的财务杠杆偏低，未来杠杆提升对券商收益亦有很明显的利好。

他说，从去年四季度来看，券商经历一轮快速上涨后有点偏贵。不过，经过这一轮调整，未来券商股还是有机会的。在金融类板块中，他更看好保险，因保险业务弹性更足，而且基本面涨得也不是特别多，相对而言保险股估值还是便宜的。

他指出，虽然目前银行股估值也很便宜，但是银行业的增速放缓比较明显，今年国内整体银行业盈利预计是零增长，这也许不是很好的现象。

对于房地产而言，他认为，目前已看到房价、销量方面会出现正面的变化。这对房地产和上下游的产业股价表现是有利的。但是从长远来看，房地产行业的黄金时代已经过去了，未来更多的是波段性的、周期性的机会。

他还表示，国企改革题材、“一带一路”（丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路）以及互联网领域都有不少挑选优质股票的机会。

景顺长城是全球最大上市基金管理公司之一的Invesco 的中国合资基金，目前旗下管理40只基金。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)