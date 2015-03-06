中国经济：上海未取消GDP考核，房地产政策不会大调整--上海市长

路透北京3月6日 - 中国上海市市长杨雄周五表示，上海市今年并未取消对GDP的考核，目标是7%；此外，今年上海房地产政策不会做大调整，将继续保持楼市平稳。

杨雄在两会期间上海市代表团全体会议上称，市场对上海市取消GDP考核存误解，2015年上海市政府工作报告未提及GDP目标，目的是让领导干部不要过分追求数量，把精力主要转到提高经济质量、结构调整和发展民生上。

“政府工作报告没提（GDP目标），但我们在计划报告里还是提出了2015年GDP的目标是7%。”他称。

他表示，尽管经济发展存压力，但从可持续发展和转型升级角度，当前仍是推进经济结构转型的大好时机。

中国今年的政府工作报告提出将2015年经济增长目标定为7%左右，并将继续实施积极财政政策和稳健货币政策。

对于楼市，杨雄指出，今年上海房地产政策不会有大调整，将密切关注上海房地产市场走势，继续保持楼市平稳。

对于上海自贸区扩围，他表示非常好，今后四个区会一起探索学习相互促进。

上海市委书记韩正此前称，上海自贸区今年会有序地推进金融创新和制度创新，今年自贸区在人民币国际化方面还将推出重大举措。