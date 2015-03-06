重发-中国房地产：北京楼市的限购政策不会调整--副市长

日本股市：日经指数触及一年半最高收位，软银受强劲业绩提振大涨
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
路透北京3月6日 - 尽管诸多二三线城市已因房价回落取消楼市限购，北京副市长李士祥周五在两会期间表示，北京的限购政策不会调整。
上海市长杨雄也在两会期间称，今年上海房地产政策不会有大调整，密切关注上海房地产市场走势，继续保持楼市平稳。
中国目前仍坚持限购的只剩北京，上海，广州，深圳四个一线城市和海南三亚。
中国住房和城乡建设部副部长齐骥周五则称，对于一线城市限购政策是否调整，地方政府要负起调控责任 。
中国总理李克强在今年的政府工作报告中提到，稳定住房消费，坚持分类指导，因地施策，落实地方政府主体责任，支持居民自住和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。
考虑到当前中国楼市仍面临调整压力，不少市场人士预计一线城市的限购政策也会进行调整，二套房相关信贷政策、二手房交易相关税收政策，都是可能出现的调整选项。（完） (发稿 宿泱韫/倪蔚丹; 撰写 沈燕; 审校 曾祥进)
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
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