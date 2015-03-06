更新版 1-《中国债市每日综述》现券一二级弱势不改，机构关注下周IPO对资金面扰动

* 现券收益率及IRS均先涨后跌

* 一级口行新债需求走弱态势不改

* 午后隔夜资金泛滥现券收益率略回调

* 跨IPO期限资金供给仍十分谨慎 (新增货币市场收盘报价)

路透上海3月6日 - 中国银行间市场周五现券收益率及IRS(利率互换)先涨后跌，基本与上日尾盘接近。交易员称，资金面虽持续向好，但现券基本延续上日弱势，早间一级进出口行新债结果继续走高，致二级收益率升势不改，午后则在资金供给充裕影响下略现回调。

他们并指出，技术上而言，近期收益率快速上涨之后，亦存在回调必要，只是从货币市场来看，七天及14天跨新股周期资金仍紧俏，流动性预期谨慎依旧为短期债市扰动主因；而对未来政策宽松力度如何，机构多观望待更多经济数据出炉以提供指引。

“早上(收益率)上得多，现在与昨天收盘比，基本持平或上1-2bp。”北京一券商交易员称，上午主要是一级新债发得不好，后来国债期货表现还行拉下来一些，下午稍回去几个点，可能跟资金意外宽松有一定关系。

进出口银行上午招标的两年期固息增发债加权中标收益率3.7883%，五年期为3.9867%；两期债投标倍数分别为3.21倍和1.60倍。七年期固息增发债加权中标收益率为4.0564%，10年品种中标收益率4.0986%，两期债投标倍数分别为2.38倍和1.90倍。

北京另一银行交易员则表示，前几天现券收益率上涨幅度过快，而今天隔夜供给异常宽松，收益率略回调也在情理之中；不过，下周IPO对资金影响仍值得关注，如果资金面重新回到紧张局面，现券收益率继续走升的概率比较大。

“IRS很多多头都止损了，FR007(七天回购定盘利率)太高了，下周资金面不能忽视。”他称。

此外，中国政府工作报告提出，中国2015年经济增长和通胀控制目标分别降为7%左右和3%左右，M2增速目标降为12%左右，进出口总额增长目标为6%左右。

对此， 市场对未来宽松预期显现一定分歧，有的机构认为调降经济目标到7%，宽松力度或因此减弱，不过尚有机构认为经济走势仍待下周3月份数据提供更多指引，债市交投仍不脱观望心态。

国债期货主力合约TF1506 今日收报98.470元，较上日结算价涨0.048元，或0.05%。

剩余期限近10年的国开行固息债140229最新报价收益率 在3.91%，上日尾盘为3.88%。剩余期限2.8年的国开行固息债150201最新双边报价收益率 在3.73%/3.7104%，上日尾盘为3.75%/3.71%。

**跨IPO期限资金供给十分谨慎**

银行间市场周五资金面进一步缓和，供给集中的隔夜回购利率小降，盘中甚至出现在加权价基础上减点成交。而下周将至的大规模新股发行，以及随后的缴税因素等，则令机构心态难以完全放松，跨IPO期限供给十分谨慎。

交易员称，目前稍长期限资金供给不多，并一定意味着总量短缺。若未来公开市场逆回购或其他手段可稳定市场情绪，IPO冲击料在可接受程度下度过。

“今早隔夜充裕，各个银行都积极融出，基金也有一些供给，九点多就开始有减10bp出隔夜了。但想找7-10天以应对IPO的就不那么容易。”北京一银行交易员表示。

东方证券等19家公司的网上网下申购日将集中在下周二至下周四，此为今年第三批新股IPO。

交易员并称，IPO期间资金面可能出现早紧晚松的状况，但总体将保持稳健，“由于每个银行不确定自己保证金的回款是多少，对头寸的估算会比较不准确，因此上午出资偏保守；当下午来帐确定后，就会再融出资金。”

针对昨日公布的2015年中国经济增长目标，北京一基金交易员认为，这对货币市场影响不大。虽然GDP下调使得政府放松货币政策的压力降低，但鉴于央行目前的中性操作方式，之后可能还是会继续延续这一风格。

中国将2015年国内生产总值(GDP)增长目标调降至7%左右；面对经济下行压力加大，政府意在淡化速度为结构调整争取时间和空间。在通缩忧虑加深背景下，居民消费价格指数(CPI)涨幅控制目标仍高达3%左右，则昭显政府改善通缩预期之意。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为9,995.80亿元，较上一交易日的9,646.77亿元增加；其中，隔夜品种成交7,119.24亿元，上一交易日为6,796.52亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.3988 3.4338 -3.50 7,119.24

七天 4.7718 4.7401 +3.17 1718.09

14天 4.8318 4.9521 -12.03 901.82

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.0500 1.3300 -28.00 36.36

七天 7.2000 5.7000 +150.00 5.11

14天 5.7500 5.5800 +17.00 0.53

回购定盘利率

其中:隔夜 3.4500 3.5500 -10.00 --

七天 4.8000 4.7400 +6.00 --

14天 5.1500 4.9600 +19.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.4160 3.4330 -1.70 --

七天 4.7390 4.7290 +1.00 --

三个月 4.8978 4.8960 +0.18 --