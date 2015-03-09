重温稿-台湾货币市场：旬初短率贴紧低位，下周市场短钱料续显宽裕

* 旬初短率仍旧贴紧低位

* 部分银行负数操作得宜

* 下周市场短钱料续宽裕

* 短票微增利率续处低位

记者 詹静宜

路透台北3月6日 - 台湾银行间短率周五贴紧低位。资金调度人士指出，月初银行间资金水位普遍偏高，惟拆借需求不振令短率靠向区间低位，展望下周整体市场短钱持续宽裕，短率可望持在既有低位。

大型银行交易员称，提存期初部份银行负数操作得宜，且央行适量冲销银行间过剩隔夜拆款资金，致周四当日超额准备转为负数，但银行间短钱仍显充裕，短率持续游走低位，只不过多数银行对跨季资金操作仍有所保留，增添跨季资金拆借难度。

〞旬初交投都比较安静。〞一位大型官股银行交易员说。

此外，据央行公布的每日通货发行金额显示，农历年前通货发行数攀高至2兆1,268亿台币，较上年最高发行额的1兆9,810亿增加1,458亿，创历年新高。周五通货回笼续降至62.52亿台币，累计年后八个交易日通货回笼约达2,173.7亿台币，发行数趋降至约1兆9,094亿台币。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收在0.387%；今日区间落在0.295-0.415%，上日在0.295-0.410%；一周拆款利率落在0.380-0.450%，同于上日。

**短票发票量稍回温**

短票市场方面，票券商交易人士表示，元宵节过后发票量稍有回温，周五发票量亦维持上日水准，然相较于目前银行端畅旺买气，短票依旧供不应求，交投以到期续作为主，短票利率续处区间低位。

“下周跨季短票资金需求将增加。〞一位票券商交易员说。

展望下周，市场人士指出，元宵节过后发票量逐渐增温，下周跨季短票量能亦随之垫高，随着票券商跨季短票资金需求提高，对短票市场供需是否产生变化仍有待观察。

今日票券商与银行承作的月内自保短票利率主要成交在0.60%，少数成交在0.58-0.59%；跨季底短票主要成交在0.60-0.61%，部分成交在0.62-0.63%，大致同于上日。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.601%，前日平均利率0.602%，成交量为189亿台币，恢复先前正常量能。

台湾央行周五公布，共发行2,811亿台币存单。与今日存单到期金额2,811亿台币相较，存单发行余额持平不变。

下周央行存单到期金额为1兆(万亿)3,021.5亿台币，落点分别为周一948亿、周二4,191亿、周三2,721亿、周四4,027亿及周五1,134.5亿。

拆款中心资料 显示，周五超额准备为125亿台币，累积至周日超额准备为471亿台币、加计前期1%的超额准备为1,485亿台币。

**RP利率持平**

债券市场附买回(RP)市场周五大致持平。交易人士指出，市场资金平稳充裕，供需相对平稳，估计下周的市况将持平本周，但需关注外资动向。

一位证券商交易员认为，美国周五将公布非农就业数据，这数据不但牵动美国的升息时点，更将影响外资是否将资金持续停泊在台湾。

〞我看外资不至于有大幅的变化，下周应该可以持稳，〞前述交易员表示。

下周的外币债发行情况为：根据路透资料，周三(11日)麦格理 在台发行五年期宝岛债6亿人民币；周五发行104/5期10年期公债，预估金额400亿台币。

另外交易员也提到，周三还有法国兴业银行10亿人民币的宝岛债将交割。至于还本也有周二(10日)汇丰银行的24亿金融债还本。

另外一家大型证券商交易员则认为，今日虽有外币债交割，但资金稳中有松，而下周初虽有些外币债的交割，不过应不致于太过紧缩台币的资金；此外，目前时序也尚不到月底，债券附条件交易利率有望持稳本周不变。

今日有德意志银行(新加坡分行)总额达2.5亿美元的金融债交割。

今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，公司债RP主要成交在0.63-0.65%，同于上日。