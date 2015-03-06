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亚洲 | 2015年 3月 6日 星期五 18:15 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶四周来首次周线下跌，受沪胶下跌拖累

“TOCOM期胶下跌，因沪胶走低，新加坡期胶也尾随走势。这是一个向下的漩涡，”东京一交易员称。

“我们在本周初看到新买盘进场，协助拉抬价格，但投机客的卖压变强之后，他们无法守住。”

上海期交所最活络的9月期胶 下跌135元人民币，收报每吨12,700元(2,028美元)。

新加坡商品交易所(SICOM)近月合约4月期胶 最新报每公斤140美分，下跌3.5美分。

“我们预期下周初会有一些反弹，因为这星期后段的跌势太快了，但基本趋势仍将是走弱，因为亚洲供给过剩及需求趋弱情况没变，”交易员称。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 李春喜/蔡美珍；审校 孙茉莉/张明钧)
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