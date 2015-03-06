版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 6日 星期五 18:28 BJT

国际油市：亚洲380CST燃料油升水回落至近七周低点，因需求乏力

路透新加坡3月6日 - 亚洲380-cst船用燃料油升水周五回落至近七周
低点，需求乏力的同时供应充斥，令其承压。
    
    380-cst燃料油升水较周四跌0.33美元，至每吨较新加坡现货报价升
水3.9美元，较上周低近40%。
    
    中国农历新年过后，需求减退，同时新加坡在岸燃料油库存达到近八
个月高位。
    
    印尼Pertamina标售高达120万桶低硫含蜡残渣油，船期为4月，这也
令市场承压，标售将在3月9日截止。
    
    卡塔尔Tasweeq还标售10万吨4月船期的直镏燃料油，该标售将在3月1
7日截止。
    
    4月6-10日有一批4万吨的船货装运，4月下半月有两批3万吨的船货装
运。
    
    据称印度斯坦石油公司(HPCL)向摩科瑞出售最高3万吨的180-cst燃料
油，较新加坡现货报价贴水约每吨18美元，比上次出售的12月装运那批船
货涨约10%。    
    
    据称有两笔现货交易达成。
    
    维多公司从Lukoil手中购买2万吨180-cst船货，船期为3月31日至4月
4日，价格较3月今后的新加坡现货均价贴水0.9美元。
    
    新加坡贸易商兴隆从Lukoil手中购买2万吨船期为4月1-5日的380-cst
船货，每吨较3月今后的新加坡现货均价贴水0.25美元.(完)
      
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
    亚洲燃料油               亚洲柴油              [M
DIS/ACN]
    亚洲石脑油               国际油市相关新闻  [CRU|P
ROD-CMN]
    EIA/API周度库存比较     OPEC相关新闻          [O
PEC-CMN]
    产油国官方售价英文原文    

 (编译 李爽  审校 孙茉莉)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐