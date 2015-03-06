国际油市：亚洲380CST燃料油升水回落至近七周低点，因需求乏力

日本股市：日经指数触及一年半最高收位，软银受强劲业绩提振大涨
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
路透新加坡3月6日 - 亚洲380-cst船用燃料油升水周五回落至近七周 低点，需求乏力的同时供应充斥，令其承压。 380-cst燃料油升水较周四跌0.33美元，至每吨较新加坡现货报价升 水3.9美元，较上周低近40%。 中国农历新年过后，需求减退，同时新加坡在岸燃料油库存达到近八 个月高位。 印尼Pertamina标售高达120万桶低硫含蜡残渣油，船期为4月，这也 令市场承压，标售将在3月9日截止。 卡塔尔Tasweeq还标售10万吨4月船期的直镏燃料油，该标售将在3月1 7日截止。 4月6-10日有一批4万吨的船货装运，4月下半月有两批3万吨的船货装 运。 据称印度斯坦石油公司(HPCL)向摩科瑞出售最高3万吨的180-cst燃料 油，较新加坡现货报价贴水约每吨18美元，比上次出售的12月装运那批船 货涨约10%。 据称有两笔现货交易达成。 维多公司从Lukoil手中购买2万吨180-cst船货，船期为3月31日至4月 4日，价格较3月今后的新加坡现货均价贴水0.9美元。 新加坡贸易商兴隆从Lukoil手中购买2万吨船期为4月1-5日的380-cst 船货，每吨较3月今后的新加坡现货均价贴水0.25美元.(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 李爽 审校 孙茉莉)
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
路透香港5月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，北汽集团的2.65亿欧元(2.88亿美元)五年期贷款获得银行业者热烈响应，已完成结案。
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年5月11日—中国政府抑制信贷增速的政策措施是其控制金融风险的举措之一，标普全球评级今日发布的报告《中国流动性压力可能仍属可控》如是表示。 该报告表示，中国当前由政府主导的流动性紧缩不太可能提升系统性风险。融资收紧反映出政府遏制同业信贷增长过快以及控制经济体内整体信贷增长的企图。 标普全球评级信用分析师廖强表示：“我们预期大型银行和中小型银行的信用状况将出现分化。几家最大型的银行作为市场上主要的流动性提供方，得益于利息收入的增加，可抵消部分压力。但小型银行一定程度上由于高度依赖批发融资，资本缓冲余地相对较小，在吸收未来损失方面较弱，因此信用指标恶化速度可能更快。” 过去数月新的债券发行下降，但这一融资缺口大致由增加的银行贷款、股权融资和影子银行融资活动填补。境内债券发行下降导致的另外一个现象是在海外债券市场寻求融资的潜在借款人数量上升。而近几个月银行间利率和信用债收益率也不出所料呈现上升趋势。 标普全球评级信用分析师李国宜表示：“债券发行下降可能导致特定类型发债人的再融资风险