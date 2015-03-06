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亚洲 | 2015年 3月 6日 星期五 18:58 BJT

马来西亚期市：棕榈油四周来首次周线下滑，今日受豆油市场疲态拖累

路透3月6日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌，录得四周来首次周线
下滑，受大豆合约走弱以及其它油籽供给充裕的打压。

    吉隆坡的一行业会议上，业内主要的分析师对市场下半年前景给出暗
淡的看法，马来西亚指标棕榈油合约遂从八个月高位回落。

    指标3月棕榈油合约 收跌1.5%至每吨2,290马币(林吉特)。
    
    本周该合约累计下滑0.7%，为2月中旬以来首次周线下滑。

    成交量为50,596口， 高于往常的35,000口。
    
    “基本上是豆油的原因，还有全球产量巨大，”马来西亚一经纪商的
交易员表示。棕榈油通常追随豆油市场的表现。
    
    路透技术分析师王涛表示，棕榈油技术面略微看多，可能会保持在支
撑位2,288马币上方一天，或温和反弹至2,320马币。(完)
         
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 (编译 王洋; 审校 高琦)
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