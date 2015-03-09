重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(3月2日-6日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 本周五连续第三日小幅反弹收升，两岸价差略有缩窄。交易员称，两会召开期间，因监管层维稳与在离岸价差收窄均削减空头力量。人民币兑美元即期周二收盘一度刷新近29个月低点，因美元指数攀升至11年新高，提振人民币空头力量，但两会期间，监管层有意维稳。

公开市场操作: --春节过后，中国央行公开市场连续两周净回笼。与去年节后立即停止逆回购而资金面转宽相比，今年滚动进行的逆回购操作，也未明显缓和流动性紧势。业内人士认为，这应该与外汇占款增势下降有关，基础货币供应渠道发生变化，再次降准可期。

他们并称，中国货币政策已经进入一个放松通道，在降息、降准同时，未来公开市场、SLF(常备借贷便利)等常规操作也将继续配合。从操作规模上看，公开市场流动性调节功能趋弱，利用正/逆回购利率变化，引导市场利率走向作用值得关注。

债市: --银行间市场现券收益率本周震荡走升。周初面对春节后央行首度降息，市场波澜不惊，因宽松政策边际效应逐步递减；随后资金面依旧偏紧，同时央行调降逆回购利率不及预期，叠加一级新债招标结果偏高，现券二级走势持续维持疲弱态势；而两会政府工作报告将GDP增速目标调低至7%，后续宽松政策预期受挫，短期市场情绪尚难乐观。

票据: --中国票据市场转贴利率当周以稳为主，基本未受降息影响。因在资金面依旧是主要影响因素情况下，节后流动性整体延续紧势，抵销政策利好。若没有新的降准政策出台，流动性紧平衡局面一时难改，加之3月有季度末因素，转贴价格向下的空间受限。

股市: --本周沪综指 震荡下跌，累计下跌2.09%。尽管降息利好引领大盘周一继续反弹，但今年第三批新股的推出，无疑给大盘浇上一盆冷水。沉重的新股申购筹钱压力，使得权重股及题材股均面临持续抛压，大盘震荡回落，周五沪综指收报3,241.239点。