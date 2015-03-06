国际油市：亚洲柴油升水下滑，但越南买需令跌幅受限

日本股市：日经指数触及一年半最高收位，软银受强劲业绩提振大涨
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
路透新加坡3月6日 - 亚洲柴油升水周五下滑，不过行业人士称，来 自越南的现货需求令跌势受限。 交易商称，越南继续浮现现货买需，该国最大的油品进口商Petrolim ex寻购7万吨船期为4月的柴油。 交易商称，自从东盟调降燃料进口税的举措在1月1日生效后，Petrol imex对柴油的需求就一直增长。他们还补充称，越南通常主要是从中国和 台湾进口柴油。此外，Petrolimex还尚未就今年进口柴油和汽油达成有期 合同。 在澳洲，雪佛龙(Chevron)寻购10 ppm含硫柴油，船期介于4月到9月 。据一位交易员称，雪佛龙每个季度都会购买两到六船柴油。尚不清楚这 场截止于2月27日的标购是否达成交易。 印尼Pertamina寻购一船3月的航煤。海湾地区，阿布扎比国家石油公 司(ADNOC)可能已向Petrobras卖出第二船来自新扩产炼厂Ruwais的柴油， 船期为3月，但交易商称尚无法确认。 新加坡现货市场上各有一笔柴油和航煤交易达成。 兴隆从壳牌手中买入10万桶船期为3月23-27日的航煤，价格较3月23- 27日新加坡平均报价每桶贴水0.40美元。 兴隆向BB Energy售出25万桶500 ppm含硫柴油，船期是4月1-5日，价 格较4月1-8日新加坡平均报价每桶贴水0.20美元。（完） NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 高琦 审校 王洋)
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
路透香港5月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，北汽集团的2.65亿欧元(2.88亿美元)五年期贷款获得银行业者热烈响应，已完成结案。
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年5月11日—中国政府抑制信贷增速的政策措施是其控制金融风险的举措之一，标普全球评级今日发布的报告《中国流动性压力可能仍属可控》如是表示。 该报告表示，中国当前由政府主导的流动性紧缩不太可能提升系统性风险。融资收紧反映出政府遏制同业信贷增长过快以及控制经济体内整体信贷增长的企图。 标普全球评级信用分析师廖强表示：“我们预期大型银行和中小型银行的信用状况将出现分化。几家最大型的银行作为市场上主要的流动性提供方，得益于利息收入的增加，可抵消部分压力。但小型银行一定程度上由于高度依赖批发融资，资本缓冲余地相对较小，在吸收未来损失方面较弱，因此信用指标恶化速度可能更快。” 过去数月新的债券发行下降，但这一融资缺口大致由增加的银行贷款、股权融资和影子银行融资活动填补。境内债券发行下降导致的另外一个现象是在海外债券市场寻求融资的潜在借款人数量上升。而近几个月银行间利率和信用债收益率也不出所料呈现上升趋势。 标普全球评级信用分析师李国宜表示：“债券发行下降可能导致特定类型发债人的再融资风险