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亚洲 | 2015年 3月 6日 星期五 19:00 BJT

国际油市：亚洲柴油升水下滑，但越南买需令跌幅受限

路透新加坡3月6日 - 亚洲柴油升水周五下滑，不过行业人士称，来
自越南的现货需求令跌势受限。
    
    交易商称，越南继续浮现现货买需，该国最大的油品进口商Petrolim
ex寻购7万吨船期为4月的柴油。
    
    交易商称，自从东盟调降燃料进口税的举措在1月1日生效后，Petrol
imex对柴油的需求就一直增长。他们还补充称，越南通常主要是从中国和
台湾进口柴油。此外，Petrolimex还尚未就今年进口柴油和汽油达成有期
合同。
    
    在澳洲，雪佛龙(Chevron)寻购10 ppm含硫柴油，船期介于4月到9月
。据一位交易员称，雪佛龙每个季度都会购买两到六船柴油。尚不清楚这
场截止于2月27日的标购是否达成交易。
    
    印尼Pertamina寻购一船3月的航煤。海湾地区，阿布扎比国家石油公
司(ADNOC)可能已向Petrobras卖出第二船来自新扩产炼厂Ruwais的柴油，
船期为3月，但交易商称尚无法确认。
    
    新加坡现货市场上各有一笔柴油和航煤交易达成。
    
    兴隆从壳牌手中买入10万桶船期为3月23-27日的航煤，价格较3月23-
27日新加坡平均报价每桶贴水0.40美元。
    
    兴隆向BB Energy售出25万桶500 ppm含硫柴油，船期是4月1-5日，价
格较4月1-8日新加坡平均报价每桶贴水0.20美元。（完）
    
      
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
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 (编译 高琦 审校 王洋)
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