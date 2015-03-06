东南亚股市：泰股结束四日连跌，ECB买债计划提振多数市场上涨

日本股市：日经指数触及一年半最高收位，软银受强劲业绩提振大涨
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
路透曼谷3月6日 - 东南亚股市周五大都上涨，因欧洲央行(ECB)买债 计划提振人气。泰国指标股指结束四日连跌，因利率降低预期引发对该国 地产股的强劲买盘。 泰国股市SET指数 收涨0.96%，收复2月27日以来的部分失地， 弹离昨日触及的六周收盘低点。泰国股市本周收低1.2%。 泰国股市尾盘时涌现的买需推动地产股上扬，Prinsiri 上 涨8%，Sansiri 升5%，Quality Houses 涨2.5%。 泰国央行将于下周三检视货币政策，多数分析师预计央行将维持政策 利率在2%不变，但一些人预期央行将降息，因经济持续疲弱。 大多数东南亚股市本周收高，菲律宾股市 和印尼股市 分别录得1.7%和1.2%的周线升幅。（完）
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
路透香港5月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，北汽集团的2.65亿欧元(2.88亿美元)五年期贷款获得银行业者热烈响应，已完成结案。
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年5月11日—中国政府抑制信贷增速的政策措施是其控制金融风险的举措之一，标普全球评级今日发布的报告《中国流动性压力可能仍属可控》如是表示。 该报告表示，中国当前由政府主导的流动性紧缩不太可能提升系统性风险。融资收紧反映出政府遏制同业信贷增长过快以及控制经济体内整体信贷增长的企图。 标普全球评级信用分析师廖强表示：“我们预期大型银行和中小型银行的信用状况将出现分化。几家最大型的银行作为市场上主要的流动性提供方，得益于利息收入的增加，可抵消部分压力。但小型银行一定程度上由于高度依赖批发融资，资本缓冲余地相对较小，在吸收未来损失方面较弱，因此信用指标恶化速度可能更快。” 过去数月新的债券发行下降，但这一融资缺口大致由增加的银行贷款、股权融资和影子银行融资活动填补。境内债券发行下降导致的另外一个现象是在海外债券市场寻求融资的潜在借款人数量上升。而近几个月银行间利率和信用债收益率也不出所料呈现上升趋势。 标普全球评级信用分析师李国宜表示：“债券发行下降可能导致特定类型发债人的再融资风险