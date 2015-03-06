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亚洲 | 2015年 3月 6日 星期五 19:11 BJT

东南亚股市：泰股结束四日连跌，ECB买债计划提振多数市场上涨

路透曼谷3月6日 - 东南亚股市周五大都上涨，因欧洲央行(ECB)买债
计划提振人气。泰国指标股指结束四日连跌，因利率降低预期引发对该国
地产股的强劲买盘。
    
    泰国股市SET指数 收涨0.96%，收复2月27日以来的部分失地，
弹离昨日触及的六周收盘低点。泰国股市本周收低1.2%。
    
    泰国股市尾盘时涌现的买需推动地产股上扬，Prinsiri 上
涨8%，Sansiri 升5%，Quality Houses 涨2.5%。
    
    泰国央行将于下周三检视货币政策，多数分析师预计央行将维持政策
利率在2%不变，但一些人预期央行将降息，因经济持续疲弱。
    
    大多数东南亚股市本周收高，菲律宾股市 和印尼股市 
分别录得1.7%和1.2%的周线升幅。（完）
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