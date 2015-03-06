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亚洲 | 2015年 3月 6日 星期五 19:39 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，因阿布扎比供应增多

路透新加坡3月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周五跌至每吨96.55美元，
为2月18日以来最低，因阿布扎比向市场推出更多供应。
    
    交易商周五称，阿布扎比国家石油公司(ADNOC)提供了来自Ruwais炼
厂的12-12.5万吨低硫石脑油，船期是4月中旬，这是该公司迄今推出的最
大一笔现货标售。
    
    该次标售将于3月10日结束，有效报价截止于3月12日。
    
    “ADNOC的供应可能对市场造成一些影响。”一位交易员说道，并称
该公司可能有更多船货要卖出，因为他们将在Ruwais的炼厂产能从日均41
.5万桶提高了一倍多。该炼厂目前的开工率为50-60%，预计在4月出口首
批汽油船货。
    
    韩国Lotte Chemical买入至少22,500吨4月下半月石脑油船货，交易
价格为成本加运费价(C&F)每吨较日本报价升水约6.50美元。这是韩国市
场2月16日以来的最低价格之一。
    
    亚洲汽油裂解价差下滑到每桶12.99美元，因布兰特原油持坚，但该
价差仍较2月裂解价差均值高出0.48美元。
    
    亚洲、美国和非洲的需求支撑了汽油价格。
    
    新加坡现货市场上达成四笔汽油交易，买家都是壳牌。
    
    壳牌从Gunvor买入一船95号汽油，船期3月24-28日，每桶77美元。壳
牌从Gunvor还买入另一船92号汽油，船期3月26-30日，每桶73.60美元。
    
    壳牌继续买入两船92号汽油。一船来自道达尔，船期4月1-5日，每桶
73.90美元。另一船来自PTT，船期3月21-25日，每桶74.00美元。（完）
    
      
      
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 (编译 高琦 审校 王洋)
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