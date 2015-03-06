国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，因阿布扎比供应增多

日本股市：日经指数触及一年半最高收位，软银受强劲业绩提振大涨
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
路透新加坡3月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周五跌至每吨96.55美元， 为2月18日以来最低，因阿布扎比向市场推出更多供应。 交易商周五称，阿布扎比国家石油公司(ADNOC)提供了来自Ruwais炼 厂的12-12.5万吨低硫石脑油，船期是4月中旬，这是该公司迄今推出的最 大一笔现货标售。 该次标售将于3月10日结束，有效报价截止于3月12日。 “ADNOC的供应可能对市场造成一些影响。”一位交易员说道，并称 该公司可能有更多船货要卖出，因为他们将在Ruwais的炼厂产能从日均41 .5万桶提高了一倍多。该炼厂目前的开工率为50-60%，预计在4月出口首 批汽油船货。 韩国Lotte Chemical买入至少22,500吨4月下半月石脑油船货，交易 价格为成本加运费价(C&F)每吨较日本报价升水约6.50美元。这是韩国市 场2月16日以来的最低价格之一。 亚洲汽油裂解价差下滑到每桶12.99美元，因布兰特原油持坚，但该 价差仍较2月裂解价差均值高出0.48美元。 亚洲、美国和非洲的需求支撑了汽油价格。 新加坡现货市场上达成四笔汽油交易，买家都是壳牌。 壳牌从Gunvor买入一船95号汽油，船期3月24-28日，每桶77美元。壳 牌从Gunvor还买入另一船92号汽油，船期3月26-30日，每桶73.60美元。 壳牌继续买入两船92号汽油。一船来自道达尔，船期4月1-5日，每桶 73.90美元。另一船来自PTT，船期3月21-25日，每桶74.00美元。（完） NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 高琦 审校 王洋)
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
路透香港5月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，北汽集团的2.65亿欧元(2.88亿美元)五年期贷款获得银行业者热烈响应，已完成结案。
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年5月11日—中国政府抑制信贷增速的政策措施是其控制金融风险的举措之一，标普全球评级今日发布的报告《中国流动性压力可能仍属可控》如是表示。 该报告表示，中国当前由政府主导的流动性紧缩不太可能提升系统性风险。融资收紧反映出政府遏制同业信贷增长过快以及控制经济体内整体信贷增长的企图。 标普全球评级信用分析师廖强表示：“我们预期大型银行和中小型银行的信用状况将出现分化。几家最大型的银行作为市场上主要的流动性提供方，得益于利息收入的增加，可抵消部分压力。但小型银行一定程度上由于高度依赖批发融资，资本缓冲余地相对较小，在吸收未来损失方面较弱，因此信用指标恶化速度可能更快。” 过去数月新的债券发行下降，但这一融资缺口大致由增加的银行贷款、股权融资和影子银行融资活动填补。境内债券发行下降导致的另外一个现象是在海外债券市场寻求融资的潜在借款人数量上升。而近几个月银行间利率和信用债收益率也不出所料呈现上升趋势。 标普全球评级信用分析师李国宜表示：“债券发行下降可能导致特定类型发债人的再融资风险