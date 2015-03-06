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债券 | 2015年 3月 6日 星期五 20:02 BJT

欧洲政经：德国财政部称如果希腊能更快改革，就可早日获得援助金

路透柏林3月6日 - 德国财政部发言人Martin Jaeger表示，柏林方面认为希腊没有获得下一笔救助资金以避免陷入无法偿债境地的基础；但是如果希腊能比预期更快的施行改革，那么就能更早的得到援助。

发言人称，欧元集团在2月20日就已经做出决定，希腊必须在4月底以前提交详细的改革清单，并且要得到欧洲央行(ECB)、欧盟(EU)、国际货币基金组织(IMF)的认可，以及必须在6月底之前开始实施。（完）

(编译 高琦 审校 王洋)
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