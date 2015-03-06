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债券 | 2015年 3月 6日 星期五 20:11 BJT

欧洲政经：希腊官员称，更新后的改革清单承诺打击逃税和施行财政节约

路透雅典3月6日 - 希腊政府一位官员周五表示，希腊在下周一欧元区财长会议召开前向其他成员国提交了更新后的改革计划清单，希腊承诺打击逃税以及进行财政节约。

该更新版清单与初版大致一样，只是增加了两项新内容：计划启动“财政委员会”来实施财政节约，以及更新该国博彩业的执照，以此增加国家收入。（完）

(编译 高琦 审校 王洋)
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