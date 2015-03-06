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货币新闻 | 2015年 3月 6日 星期五 21:00 BJT

欧洲个股：戴姆勒将投资5亿美元在美国新建一家生产商务车的工厂

路透3月6日 - 戴姆勒 周五表示，将斥资5亿美元在南卡罗来纳州新建一条生产线，用于生产大型商务车。新生产线将创造逾1,300个就业岗位。

戴姆勒表示，新工厂将位于Charleston附近，生产梅赛德斯-奔驰Sprinter商务车，预计在2016年开工。在美国生产大型商务车将令公司可以较低的成本和较短的交付时间满足当地市场日益增长的需求。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
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