版本:
中国
市场报道 | 2015年 3月 6日 星期五 21:47 BJT

标题新闻：加拿大1月建筑许可较前月下滑12.9%，12月修正后为增长6.1%

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐