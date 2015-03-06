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债券 | 2015年 3月 6日 星期五 22:19 BJT

《即时观点》美国2月非农就业岗位增长29.5万个远超预期，失业率降至5.5%

WELLS FARGO SECURITIES的资深分析师SAM BULLARD：

非农就业：天气对这个数据影响不大。平均一周工时数据可以证明。总之该报告超出了预期，即便天气不利以及西海岸港口的状况。失业率下降的部分原因是劳动参与率下降。我们感觉经济状况允许美联储开始政策正常化进程。我们认为将会在6月调整利率。通胀数据保持稳定。劳动市场有前进动力，支持支出与薪资上升。这可能推动总体通胀率升向2%的目标。

贸易收支：强势美元正在对出口活动产生抑制效应。欧洲正在显现从非常低的水准开始加快增长的迹象，但中国的增长正在放缓，将会抑制全球的整体成长。

市场反应：

股市：美国股指期货最初上升，随后走低。

债市：美国公债价格大幅下跌。

汇市：美元兑欧元及日圆上涨。(完)

(编译/审校 王洋/高琦/张涛/利棣儿)
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