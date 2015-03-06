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市场报道 | 2015年 3月 6日 星期五 22:52 BJT

美国热股：美资银行通过美联储资本测试，多家大行股价上涨

路透3月6日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四称，参与资本测试的美国31家银行全部过关，但由于测试加入了新元素，交易账户规模较大的银行表现较差。受测试的31家银行一级资本充足率都高于5%的低限，但高盛 、摩根士丹利 和摩根大通 等华尔街银行的测试结果排在倒数前五名。Zions Bancorp 成绩最差。

高盛股价周五盘初上涨0.43%，报190.90美元；摩根士丹利股价大涨2.7%，报36.48美元；摩根大通 攀升1.18%，报62.73美元；美国银行 劲升3.44%，报16.55美元。(完) (编译 王洋; 审校 利棣儿)
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