美国各类经济指标总览--2015/3/6

标题新闻：希腊2月失业率从1月的23.3%降至23.2%，但仍为欧元区平均水平的两倍以上
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美国劳工部周五公布，美国2月失业率为5.5%(预估为5.6%)，美国2月非农就业岗位增加29.5万个(预估为增加24.0万 个)。 美国1月贸易逆差为418.0亿美元(预估为逆差417.0亿美元)。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周五公布，美国1月消费者信贷增加115.6亿美元，12月修正为增长178.7亿。 当前值 前次值 失业率(%) 5.5 (2月) 5.7 (1月) 非农业就业岗位(万) 增加29.5 (2月) 增加23.9 (1月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (2月) +0.5 (1月) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.7 (1月) -0.3 (12月修正值) 不包括食品和能源CPI(%) ＋0.2 (1月) +0.1 (12月修正值) 实质所得(%) +1.2 (1月) +0.2 (12月) 生产者物价指数(PPI)(%) -0.8 (1月) -0.2 (12月) 不包括食品和能源PPI(%) -0.1 (1月) +0.3 (12月) 国内生产总值(GDP)(%) +2.2 (第四季修正值) +2.6 (第四季初值) GDP平减指数(%) +0.1 (第四季修正值) -0.1 (第四季初值) 零售销售(%) -0.8 (1月) -0.9 (12月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差418.0 (1月) 逆差456 (12月修正值) 雇佣成本(%) +0.6 (第四季) +0.7 (第三季) 工业生产(%) +0.2 (1月) -0.3 (12月修正值) 产能利用率(%) 79.4 (1月) 79.4 (12月修正值) 初请失业金人数(万人) 32 (2月28日当周) 31.3 (2月21日当周) 联邦预算(亿美元) 赤字180 (1月) 盈余20 (12月) 领先指标(%) +0.2 (1月) +0.4 (12月修正值) 个人所得(%) +0.3 (1月) +0.3 (12月) 个人消费支出(PCE)物价(%) -0.5 (1月) -0.2 (12月) 消费者信贷(亿美元) 增加115.6 (1月) 增加178.7 (12月修正值) 企业库存(%) +0.1 (12月) +0.2 (11月修正值) 建筑支出(%) -1.1% (1月) ＋0.4 (12月) 消费者信心 96.4 (2月) 103.8 (1月修正值) 房屋开工(万户) 106.5 (1月) 108.7 (12月) 建筑许可(万户) 106 (1月修正值) 105.8 (12月修正值) 成屋销售(万户) 482 (1月) 507 (12月修正值) 新屋销售(万户) 48.1 (1月) 48.2 (12月修正值) 工厂订单(%) -0.2 (1月) -3.5 (12月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) +2.8 (1月修正值) -3.7 (12月修正值) 供应管理协会非制造业指数 56.7 (1月修正值) 56.5 (12月修正值) 供应管理协会制造业指数 52.9 (2月) 53.5 (1月修正值) 趸售(批发)库存(%) +0.1 (12月) +0.8 (11月) 进口物价(%) -2.8% (1月) -1.9% (1月修正值) 出口物价(%) -2.0% (1月) -1.0% (1月修正值) 单位劳工成本(%) +4.1 (第四季修正值) -2.3 (第三季修正值) 非农业生产率(%) -2.2 (第四季修正值) +3.7 (第三季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,002.6 (第三季) 赤字984.2 (第二季修正值)
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（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年5月11日—中国政府抑制信贷增速的政策措施是其控制金融风险的举措之一，标普全球评级今日发布的报告《中国流动性压力可能仍属可控》如是表示。 该报告表示，中国当前由政府主导的流动性紧缩不太可能提升系统性风险。融资收紧反映出政府遏制同业信贷增长过快以及控制经济体内整体信贷增长的企图。 标普全球评级信用分析师廖强表示：“我们预期大型银行和中小型银行的信用状况将出现分化。几家最大型的银行作为市场上主要的流动性提供方，得益于利息收入的增加，可抵消部分压力。但小型银行一定程度上由于高度依赖批发融资，资本缓冲余地相对较小，在吸收未来损失方面较弱，因此信用指标恶化速度可能更快。” 过去数月新的债券发行下降，但这一融资缺口大致由增加的银行贷款、股权融资和影子银行融资活动填补。境内债券发行下降导致的另外一个现象是在海外债券市场寻求融资的潜在借款人数量上升。而近几个月银行间利率和信用债收益率也不出所料呈现上升趋势。 标普全球评级信用分析师李国宜表示：“债券发行下降可能导致特定类型发债人的再融资风险
路透5月11日 - 华尔街日报(WSJ)援引消息人士的话报导称，美国国际集团(AIG)计划任命Brian Duperreault为新任执行长。