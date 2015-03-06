美国股市：开盘下跌，非农就业报告巩固美联储提早升息的可能性

日本股市：日经指数触及一年半最高收位，软银受强劲业绩提振大涨
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
路透纽约3月6日 - 美国股市周五开盘下跌，标普500指数势将连续第二周下滑。2月非农就业报告强劲，巩固了市场对美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能较预期更早升息的观点。
苹果 开盘上扬1.2%，美国电话电报公司(AT&T) 下挫1%。此前标普道琼斯指数有限公司表示，苹果将在3月18日成为道指成份股，取代AT&T。
道琼工业指数 跌80.27点，或0.44%，至18,055.45点；标准普尔500指数 下滑6.25点，或0.3%，至2,094.79点；Nasdaq指数 跌12.06点，或0.24%，至4,970.75点。(完)
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
路透香港5月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，北汽集团的2.65亿欧元(2.88亿美元)五年期贷款获得银行业者热烈响应，已完成结案。
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