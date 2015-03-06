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债券 | 2015年 3月 6日 星期五 22:47 BJT

英国债市：10年期英债/德债收益率之差触及1997年以来最高

路透伦敦3月6日 - 10年期英国公债较德国可比公债的收益率升水周五扩大至1997年以来最高水平，此前美国公布了强劲的就业数据。

美国2月非农就业增长加速，失业率降至逾六年半低点5.5%，可能促使美联储考虑6月升息。

受此消息影响，英国公债价格追随美国公债急剧走低，10年期英债收益率 升至三个月高点1.953%。

这导致10年期英债与德国公债之间的差距扩大8个基点，升至1997年7月以来最高的157.3基点。

德国公债价格对美国就业数据的反应没有那么强烈，受到欧洲央行将开始购债的前景支撑。(完)

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 张涛；审校 利棣儿)
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