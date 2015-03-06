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债券 | 2015年 3月 6日 星期五 23:18 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元挫至四周低位，美国非农就业报告提振美元

路透伦敦3月6日 - 英镑兑美元周五挫跌至四周低位，因强劲的美国非农就业报告提振美元，且英国5月大选不确定性也拖累英镑人气。

英镑兑美元 下挫1%，报1.5077美元，本周势将下跌约2.3%，将为2011年底来最大周度跌幅。

不过，英镑兑欧元 上扬，报0.72英镑，此为2007年12月来最高。

英镑兑欧元走强，受助于利差对英镑有利。欧洲央行即将实施1万亿欧元的公债购买计划。

交易商称，10年期英债/德债收益率差 升至1997年来最高，从而提振英镑。

但在午后交易中，美元大涨成为市场焦点。2月美国非农就业岗位增加29.5万个，远高于预期的增加24万个，带动美元兑一篮子主要货币 涨至11年半高位。

美国短期利率期货下滑，反映市场消化美国联邦储备理事会(美联储/FED)最早在今年夏季升息的可能性。(完)
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