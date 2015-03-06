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债券 | 2015年 3月 6日 星期五 23:31 BJT

南非汇市：兰特兑美元骤降至13年低位，美国就业报告激励美元续涨

路透约翰内斯堡3月6日 - 南非兰特兑美元周五骤降至13年低位，因美国非农就业报告加强美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息的可能性，提振美元走强，令新兴市场资产被大举抛售。

路透数据显示，兰特兑美元 劲跌约2%，触及12.0650兰特日内低位，此为2002年初来最低水平。

美元兑一篮子主要货币涨至11年高位。

美国收紧货币政策的前景削弱投资者对新兴市场资产的胃纳，新兴市场资产被视为风险较高。(完)
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