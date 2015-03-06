《综述》美国2月就业岗位大增，可能鼓励美联储考虑6月升息

路透基点：北汽集团2.65亿欧元贷款结案，银行踊跃参与--TRLPC
路透香港5月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，北汽集团的2.65亿欧元(2.88亿美元)五年期贷款获得银行业者热烈响应，已完成结案。
* 2月非农就业岗位增加29.5万个
* 失业率从5.7%降至5.5%
* 平均时薪上升0.03美元
路透华盛顿3月6日 - 美国就业在2月加速成长，失业率降至逾六年半低点5.5%。这可能鼓舞美国联邦储备理事会(美联储/FED)考虑在6月升息。
美国劳工部周五公布，2月非农就业岗位增加29.5万个，远高于1月时的23.9万个，尽管2月中旬美国大部分地区天气非常糟糕。
2月失业率从1月的5.7%降至5.5%，此为2008年5月以来的最低水平，并且接近许多美联储官员认为的充分就业水平。
“我们感觉经济状况允许美联储开始政策正常化进程。我们认为将会在6月调整利率，”Wells Fargo Securities的资深分析师Sam Bullard表示。
该数据显示美国就业市场上月继续改善，尽管失业率下降主要反映了就业参与率降低。
路透调查的分析师原本预期2月非农就业岗位增加24万个，失业率下降0.1个百分点至5.6%。
就业报告公布后，美元指数升至11年半新高，美国公债价格下降，美国股市普遍走低。
上月平均时薪上升0.03美元，而且预期会进一步上升。
美联储官员正在密切关注薪资情况，以确定就业市场的压力何时达到足够大的程度需要其提高借款成本，并防止经济变得过热。
**升息前景**
美联储将于3月17-18日召开政策会议。许多分析师预期美联储届时可能取消对于升息保持“耐心”的承诺，暗示对6月升息持开放态度。
“美联储在这次会议上几乎肯定会取消‘耐心’一词，同时推动今年稍晚升息，”BTIG的首席策略师Dan Greenhaus表示。
这份强劲的就业报告更加令人认为，最近经济成长放缓是因为一些暂时性因素的影响，比如天气，以及现已得到解决的西海岸港口劳动纠纷。
上月劳动参与率下降0.1个百分点至62.8%。就业率持稳于五年半高位59.3%。
一项广义的失业率指标从1月时的11.3%降至11%，这是2008年9月以来的最低水平。该指标包含那些找不到全职工作的兼职工作者，以及愿意工作但停止寻找工作的失业者。
上月总体民间非农就业岗位增长28.8万个，建筑业增加2.9万个。制造业增加8,000个。政府就业岗位增加7,000个。
图表：
美国非农就业: link.reuters.com/ram54t
美国失业率: link.reuters.com/nyr52w
美国制造业就业/ISM雇佣指数: link.reuters.com/das47s
美国劳动参与率: link.reuters.com/sem54t
(完)
(编译 张涛；审校 利棣儿)
路透香港5月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，北汽集团的2.65亿欧元(2.88亿美元)五年期贷款获得银行业者热烈响应，已完成结案。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年5月11日—中国政府抑制信贷增速的政策措施是其控制金融风险的举措之一，标普全球评级今日发布的报告《中国流动性压力可能仍属可控》如是表示。 该报告表示，中国当前由政府主导的流动性紧缩不太可能提升系统性风险。融资收紧反映出政府遏制同业信贷增长过快以及控制经济体内整体信贷增长的企图。 标普全球评级信用分析师廖强表示：“我们预期大型银行和中小型银行的信用状况将出现分化。几家最大型的银行作为市场上主要的流动性提供方，得益于利息收入的增加，可抵消部分压力。但小型银行一定程度上由于高度依赖批发融资，资本缓冲余地相对较小，在吸收未来损失方面较弱，因此信用指标恶化速度可能更快。” 过去数月新的债券发行下降，但这一融资缺口大致由增加的银行贷款、股权融资和影子银行融资活动填补。境内债券发行下降导致的另外一个现象是在海外债券市场寻求融资的潜在借款人数量上升。而近几个月银行间利率和信用债收益率也不出所料呈现上升趋势。 标普全球评级信用分析师李国宜表示：“债券发行下降可能导致特定类型发债人的再融资风险