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货币新闻 | 2015年 3月 7日 星期六 00:12 BJT

美国经济：2月恶劣天气可能导致保险公司至少赔付10亿美元--报告

路透伦敦3月6日 - 据再保险经纪商怡安奔福(Aon Benfield)的一份报告，由于美国2月天气恶劣，保险商可能面临至少10亿美元的索赔。

怡安奔福的月度全球巨灾概要报告指出，2月份有五次暴雪、冻雨和结冰袭击了不同的美国地区，导致72人死亡。

“初步估计显示，这些事件造成的总体经济损失将达10-30亿美元左右，其中上了保险的损失可能超过10亿美元，”怡安奔福在一份声明中表示。(完)

(编译 张涛；审校 利棣儿)
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