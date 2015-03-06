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货币新闻 | 2015年 3月 7日 星期六 00:40 BJT

美国利率：美联储可能在6月或9月升息--贝莱德

路透纽约3月6日 - 贝莱德的一名资深债券经理周五表示，在美国公布强于预期的2月就业报告之后，美联储可能在6月或9月开始升息。失业率在2月降至六年半低点。

“所有迹象都预示美联储将开始利率正常化，首次提高政策利率，要么在6月，要么在9月。我们相当确信，势必会在今年升息，”全球最大资产管理公司贝莱德的首席基本固定收益投资长Rick Rieder在声明中表示。(完)

(编译 张涛；审校 利棣儿)
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