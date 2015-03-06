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债券 | 2015年 3月 7日 星期六 01:49 BJT

欧元债市：公债收益率连续第二日普遍下跌,德/美利差扩大

* 欧元区“五年、五年远期”损益平衡通胀率急升至近1.80%

* 美国/德国公债收益率差扩大至1989年来最宽

* 葡萄牙、西班牙、意大利和爱尔兰公债收益率触及新低

* 美国非农就业报告增强美联储6月升息预期

路透伦敦3月6日 - 一项反映市场对欧元区通胀预期的指标周五飙升，暗示投资者相信欧洲央行(ECB)购债将成功推高欧元区通胀，而美国/德国公债收益率差急升至1989年来最高。

欧元区“五年、五年远期”损益平衡通胀率 势将录得至少两年半来最大周度升幅。这是欧洲央行青睐的指标，可以反映市场的长期通胀预期。

欧洲央行周一将启动购债计划，以提振通胀和刺激经济成长。

“我真的认为市场相信欧洲央行的购债计划将取得成功，”DZ Bank策略师Christian Lenk说。

欧洲央行周四公布购债计划的细节，且预期欧元区通胀将从今年的0%上升至2017年的1.8%，接近略低于2%的央行目标。

“五年、五年远期”损益平衡通胀率 周五高见1.798%，从周四的1.765%飙升。其本周升幅为大约0.15%，为路透在2012年底开始追踪该数据以来最大周度涨幅。

欧元区公债收益率连续第二日普遍下跌，但核心欧元区公债收益率在周五稍后持稳，因美国非农就业数据强于预期。汤森路透旗下Datastream提供的数据显示，10年期德债/美债收益率差在美国数据公布后上涨至1.85%，为1989年5月来最高。

美国2月非农就业岗位增加29.5万个，失业率降至逾六年半低点5.5%，这可能鼓舞美国联邦储备理事会(美联储/FED)考虑在6月升息。

该报告推动10年期美国公债收益率上涨13个基点，报2.24%。美联储下次政策会议将在3月17-18日召开。

“这个收益率差只会走宽，”KBC策略师Piet Lammens说，“我们进一步接近美联储开始收紧政策的时机，而欧洲央行刚开始量化宽松政策。”

10年期葡萄牙公债 收益率跌6个基点，报1.75%，稍早触及纪录低位1.67%。10年期意大利 和西班牙公债 收益率跌2个基点，分别报1.31%和1.23%，也接近其低位。

10年期爱尔兰公债 收益率下滑最多4个基点，至纪录新低0.84%。(完)
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