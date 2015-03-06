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货币新闻 | 2015年 3月 7日 星期六 01:34 BJT

《综述》低油价推动加拿大贸易逆差接近纪录高位，预计不会更恶化

路透渥太华3月6日 - 加拿大统计局周五公布，1月贸易逆差扩大一倍以上至24.5亿加元(19.4亿美元)。油价大跌让依赖资源的加拿大经济受到打击。

1月贸易逆差大大高于分析师预期的10亿加元，是2012年7月以来的第二大逆差，当时的逆差是28.7亿美元。

原油价格最近略有反弹，之前自6月以来下挫了约50%，使得加拿大等主要产油国的收入锐减。

出口额较前月下降2.8%，连续第八个月下滑，其中能源出口额减少14.7%。出口价格下跌1.5%，出口量下滑1.3%。总体进口持平。

“能源价格在2月有所回升，所以，假设油价不再继续下跌，贸易最差情形可能就这样了，”BMO Capital Markets的分析师Benjamin Reitzes在客户报告中表示。

加元兑美元 触及近两周最低水平，交投于1.2592加元或0.7942美元。加元周四收于1.2506加元或0.7996美元。

能源产品占1月加拿大出口额的16.5%，比例远低于2014年1月时的26.6%，凸显油价下跌的不利影响。

12月逆差修正至12.2亿加元，初值为6.49亿加元。

对美国的总体出口下降3.1%，进口减少0.1%。1月对美国出口占加拿大总出口的74.5%。

对美国贸易顺差几乎较12月时的22.0亿加元减半至12.1亿加元。这是1992年9月以来对美国的最小月度顺差，当时为10.3亿加元。

加拿大央行周三维持利率不变。该央行在1月意外降息，称是为了防范低油价造成的副作用。

道明证券的策略师Mazen Issa指出，1月有几个领域的销售增长，包括飞机、汽车和工业机械。

“我们认为该报告中显示(经济)有足够大的希望，让加拿大央行的政策前景保持不确定，“他在客户报告中表示。

另外，加拿大统计局表示，1月建筑许可金额萎缩12.9%，这个降幅是分析师预期的三倍。

图表：加拿大贸易收支：link.reuters.com/xez52w

加拿大建筑许可：link.reuters.com/det73t

(完)

(编译 张涛；审校 利棣儿)
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