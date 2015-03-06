《综述》低油价推动加拿大贸易逆差接近纪录高位，预计不会更恶化

路透基点：北汽集团2.65亿欧元贷款结案，银行踊跃参与--TRLPC
路透香港5月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，北汽集团的2.65亿欧元(2.88亿美元)五年期贷款获得银行业者热烈响应，已完成结案。
路透渥太华3月6日 - 加拿大统计局周五公布，1月贸易逆差扩大一倍以上至24.5亿加元(19.4亿美元)。油价大跌让依赖资源的加拿大经济受到打击。
1月贸易逆差大大高于分析师预期的10亿加元，是2012年7月以来的第二大逆差，当时的逆差是28.7亿美元。
原油价格最近略有反弹，之前自6月以来下挫了约50%，使得加拿大等主要产油国的收入锐减。
出口额较前月下降2.8%，连续第八个月下滑，其中能源出口额减少14.7%。出口价格下跌1.5%，出口量下滑1.3%。总体进口持平。
“能源价格在2月有所回升，所以，假设油价不再继续下跌，贸易最差情形可能就这样了，”BMO Capital Markets的分析师Benjamin Reitzes在客户报告中表示。
加元兑美元 触及近两周最低水平，交投于1.2592加元或0.7942美元。加元周四收于1.2506加元或0.7996美元。
能源产品占1月加拿大出口额的16.5%，比例远低于2014年1月时的26.6%，凸显油价下跌的不利影响。
12月逆差修正至12.2亿加元，初值为6.49亿加元。
对美国的总体出口下降3.1%，进口减少0.1%。1月对美国出口占加拿大总出口的74.5%。
对美国贸易顺差几乎较12月时的22.0亿加元减半至12.1亿加元。这是1992年9月以来对美国的最小月度顺差，当时为10.3亿加元。
加拿大央行周三维持利率不变。该央行在1月意外降息，称是为了防范低油价造成的副作用。
道明证券的策略师Mazen Issa指出，1月有几个领域的销售增长，包括飞机、汽车和工业机械。
“我们认为该报告中显示(经济)有足够大的希望，让加拿大央行的政策前景保持不确定，“他在客户报告中表示。
另外，加拿大统计局表示，1月建筑许可金额萎缩12.9%，这个降幅是分析师预期的三倍。
图表：加拿大贸易收支：link.reuters.com/xez52w
加拿大建筑许可：link.reuters.com/det73t
(完)
(编译 张涛；审校 利棣儿)
路透香港5月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，北汽集团的2.65亿欧元(2.88亿美元)五年期贷款获得银行业者热烈响应，已完成结案。
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（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年5月11日—中国政府抑制信贷增速的政策措施是其控制金融风险的举措之一，标普全球评级今日发布的报告《中国流动性压力可能仍属可控》如是表示。 该报告表示，中国当前由政府主导的流动性紧缩不太可能提升系统性风险。融资收紧反映出政府遏制同业信贷增长过快以及控制经济体内整体信贷增长的企图。 标普全球评级信用分析师廖强表示：“我们预期大型银行和中小型银行的信用状况将出现分化。几家最大型的银行作为市场上主要的流动性提供方，得益于利息收入的增加，可抵消部分压力。但小型银行一定程度上由于高度依赖批发融资，资本缓冲余地相对较小，在吸收未来损失方面较弱，因此信用指标恶化速度可能更快。” 过去数月新的债券发行下降，但这一融资缺口大致由增加的银行贷款、股权融资和影子银行融资活动填补。境内债券发行下降导致的另外一个现象是在海外债券市场寻求融资的潜在借款人数量上升。而近几个月银行间利率和信用债收益率也不出所料呈现上升趋势。 标普全球评级信用分析师李国宜表示：“债券发行下降可能导致特定类型发债人的再融资风险