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货币新闻 | 2015年 3月 7日 星期六 02:14 BJT

国际油市：美国原油钻机数量降至2011年4月以来最低--BAKER HUGHES

路透3月6日 - 一项周度调查周五显示，本周美国原油钻机数量减少64个，至922个，这是2011年4月以来的最低数量。(完)

(编译 张涛；审校 利棣儿)
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