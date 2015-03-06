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亚洲 | 2015年 3月 7日 星期六 02:33 BJT

金属期市：期铜下跌，因美国就业报告推高美元

* 美元指数触及11年半高位

* 美国铝业考虑关闭50万吨冶炼产能

* 中国镍溢价上涨，因中国关闭一些含镍生铁厂

路透伦敦3月6日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五触及逾一周最低，本周跌幅为六周来最大，因美国就业报告强劲提振美元上扬，且投资者仍担心中国铜需求疲弱。

美元兑一篮子主要货币触及11年半高位，因美国失业率降至六年半低位，可能激励美联储考虑在6月升息。

中国股市沪综指周五继续收低。沪综指收报3,241.187点，跌7.289点或0.22%；本周沪综指累计下跌2.09%。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收跌1.5%，报每吨5,745美元，稍早触及2月24日来最低。本周期铜累计下跌2.5%，为1月底来最大单周跌幅。

“春节过后市场仍然低迷。我预计铜价将会小幅上升，但...若升至每吨6,200-6,300美元以上，都不会保持很长时间，”德意志银行分析师Grant Sporre说。

LME数据显示，铜库存MCU-STOCKS增加4,675吨，至323,050吨，为2014年1月来最高水平，在今年迄今猛增83%。

期铝 收跌1.1%，至七周低位每吨1,782美元。继其他银行下调铝价预估后，德意志银行将今年铝价预估下调7%，至每吨1,916美元。

市场对美国铝业的潜在利好消息无甚反应。美铝称，为降低成本，考虑降低其全球冶炼产能14%，相当于50万吨。

期镍 是唯一收涨的LME金属，收升1.2%，报14,370美元。

保税仓库镍溢价上升20美元，因一中国东部城市关闭几家工厂，包括许多含镍生铁生产企业，因政府加强实施一项新的环保法。

期锌 收平在2,020美元，稍早跌至1月中最低水平。期锡 跌0.2%，报18,100美元。

期铅 收盘时没有成交，买盘最后报1,819美元，跌0.1%，本周升约5%，为2013年5月来最大周度涨幅。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 张涛)
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