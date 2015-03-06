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货币新闻 | 2015年 3月 7日 星期六 03:00 BJT

美国利率：美联储拉克尔重申主张6月升息

路透3月6日 - 里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周五表示，即便通胀指标低于美联储的目标水准，也可以升息。他重申美联储应该在6月升息的观点。

拉克尔表示，就业市场情况好于预期，通胀指标受到了油价下跌的影响。

“如果我们确信它们(油价)是暂时因素，通胀预期保持相当稳定，我们就可以向前迈进，从容对待那种波动，”他在SiriusXM卫星电台的节目中表示。(完)

(编译 张涛；审校 利棣儿)
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