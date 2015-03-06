欧洲股市：微幅收升，欧盟拟实施反倾销关税令欧洲钢企股暴涨

* FTSEurofirst 300指数触及七年高位后，小幅收涨0.1%

* 欧洲钢企股急升，消息称欧盟拟实施反倾销关税

* 自欧洲央行公布QE迄今，有350亿欧元涌入欧洲股票和债券基金

路透巴黎3月6日 - 欧洲股市周五小幅收涨。不锈钢生产商股价急升，因消息称欧盟计划对从中国和台湾进口的冷轧不锈钢板征收反倾销关税。

芬兰的Outokumpu 股价暴涨18%，西班牙的Acerinox 劲升6%，卢森堡的Aperam 狂升9.9%。

两位熟悉欧盟委员会提案的消息人士透露，欧盟将在本月晚些时候对从中国和台湾进口的冷轧不锈钢板征收反倾销关税。委员会计划对从中国和台湾进口的钢板分别征收约25%和12%的关税。此前，欧洲钢铁生产商协会(Eurofer)在2014年5月提出了一项反倾销诉求。

英国休闲旅游集团Thomas Cook 升幅居前，暴涨24.5%。中国最大民营企业--复星国际 周五宣布，透过其附属公司认购Thomas Cook的新股，相当于目前已发行股份5%，作价9,185万英镑。复星国际并表示，拟计划于合适时机在公开市场进一步买入Thomas Cook的股份，以增持Thomas Cook的股份至不超过其已扩大发行普通股股本的约10%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.1%，报1,570.79点，盘中触及七年高位。该指数本周上涨0.5%，连升第五周。

EPFR Global提供的数据显示，投资者在过去一周向欧洲股票和债券基金投入超过60亿美元，自欧洲央行1月底宣布量化宽松政策(QE)以来，这些流入资金累计超过350亿美元。