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货币新闻 | 2015年 3月 7日 星期六 03:02 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上升，四种船舶运价全部上涨

路透3月6日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五上涨，因对四种船舶的需求普遍强劲。

乾散货运价指数上升4点，或0.71%，报565点，本周上升逾3%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上涨6点，或1.29%，至470点。日均获利升6美元，至4,768美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨4点，报587点，日均获利上升37美元，至4,706美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海超灵便型船指数 攀升6点，报566点。灵便型船指数 涨4点，报352点。超灵便型船日均获利上升59美元，至5,916美元。灵便型船日均获利上升51美元，至5,107美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 张涛)
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