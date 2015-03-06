全球航运：波罗的海乾散货运价指数上升，四种船舶运价全部上涨

路透基点：北汽集团2.65亿欧元贷款结案，银行踊跃参与--TRLPC
路透香港5月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，北汽集团的2.65亿欧元(2.88亿美元)五年期贷款获得银行业者热烈响应，已完成结案。
路透3月6日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五上涨，因对四种船舶的需求普遍强劲。
乾散货运价指数上升4点，或0.71%，报565点，本周上升逾3%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 上涨6点，或1.29%，至470点。日均获利升6美元，至4,768美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨4点，报587点，日均获利上升37美元，至4,706美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海超灵便型船指数 攀升6点，报566点。灵便型船指数 涨4点，报352点。超灵便型船日均获利上升59美元，至5,916美元。灵便型船日均获利上升51美元，至5,107美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 张涛)
路透香港5月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，北汽集团的2.65亿欧元(2.88亿美元)五年期贷款获得银行业者热烈响应，已完成结案。
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（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年5月11日—中国政府抑制信贷增速的政策措施是其控制金融风险的举措之一，标普全球评级今日发布的报告《中国流动性压力可能仍属可控》如是表示。 该报告表示，中国当前由政府主导的流动性紧缩不太可能提升系统性风险。融资收紧反映出政府遏制同业信贷增长过快以及控制经济体内整体信贷增长的企图。 标普全球评级信用分析师廖强表示：“我们预期大型银行和中小型银行的信用状况将出现分化。几家最大型的银行作为市场上主要的流动性提供方，得益于利息收入的增加，可抵消部分压力。但小型银行一定程度上由于高度依赖批发融资，资本缓冲余地相对较小，在吸收未来损失方面较弱，因此信用指标恶化速度可能更快。” 过去数月新的债券发行下降，但这一融资缺口大致由增加的银行贷款、股权融资和影子银行融资活动填补。境内债券发行下降导致的另外一个现象是在海外债券市场寻求融资的潜在借款人数量上升。而近几个月银行间利率和信用债收益率也不出所料呈现上升趋势。 标普全球评级信用分析师李国宜表示：“债券发行下降可能导致特定类型发债人的再融资风险