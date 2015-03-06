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亚洲 | 2015年 3月 7日 星期六 03:36 BJT

纽约期市：纽约可可期货大跌逾2%，因美元续涨

路透纽约/伦敦3月6日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五大跌逾2%，因美元续涨。阿拉比卡咖啡期货因回补空头在尾盘反弹，进一步远离本周触及的13个月低位。

原糖期货收平，但本周跌3.5%，因巴西雷亚尔走低和巴西降雨改善作物前景。

美元兑一篮子主要货币 升至11年半高位，因美国就业在2月加速成长，失业率降至逾六年半低点5.5%。这可能鼓舞美国联邦储备理事会(美联储/FED)考虑在6月升息。

美元续涨令可可市场面临巨大压力，可可期货放量下跌，但在38.2%费波纳奇回档技术位寻获支持。

5月纽约可可期货 收低51美元，或1.7%，收报每吨2,945美元，此前大跌2.2%至2,929美元。该合约本周下滑2.4%，为五周来首周下跌。

5月伦敦可可期货 收低13英镑，或0.6%，报每吨2,029英镑。

5月阿拉比卡咖啡期货 涨4.85美分，或3.6%，收报每磅1.399美元，但本周跌0.4%，连跌第四周。

5月罗布斯塔咖啡期货 收涨6美元，或0.3%，收报每吨1,881美元。该合约本周下滑1.4%，为第三周下跌。

ICE-5月原糖期货 持平在每磅13.44美分，本周录得3.5%的跌幅，连跌第三周。5月白糖期货 收涨1.50美元，或0.4%，报每吨374.20美元。(完)

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