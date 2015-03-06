版本:
中国
市场报道 | 2015年 3月 7日 星期六 06:12 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货连跌五日，本周跌4.4%

路透芝加哥3月6日 - 美国大豆期货周五连续第五日下跌，全球供应
充足和出口需求不断减弱，向美国大豆市场施压。
    
    指标5月大豆合约收位远高于日内低位，因尾盘出现一轮低吸买盘，
将其拉回到平盘水平。
    
    豆粕期货周五收高，交易商称回补空头支撑市场。
    
    豆油因原油不断下跌而走软。
    
    本周5月大豆期货 跌4.4%，5月豆粕 下挫3.9%，5月豆油<BO
K5>大跌5.1%。
    
    美国农业部周二将公布报告，更新其巴西和阿根廷产量预估。
    
    美国农业部也将公布美国和全球结转库存月度预估。
        
    3月大豆期货合约 收平在每蒲式耳9.79-1/4美元。
    
    3月豆粕合约 升2.6美元，收报每短吨337美元。3月豆油合约<B
OH5>收低0.29美分，报31.14美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为168,155口，豆粕为70,059口，豆油为78,
935口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐