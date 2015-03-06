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货币新闻 | 2015年 3月 7日 星期六 04:20 BJT

美国经济：美联储费希尔称美国接近但尚未达到充份就业水平

路透华盛顿3月6日 - 达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周五表示，近期就业增长强劲，令美国接近充分就业水平，但尚未真正达到该水平。

费希尔表示，薪资压力仍然“温和”，但预计上升。就业市场显然在收紧。

“我们取得进一步改善，”费希尔说，周五公布的美国数据显示2月失业率降至5.5%。这接近美联储预期薪资和通胀将开始加速上升的失业率水平。(完)

(编译 利棣儿；审校 张涛)
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