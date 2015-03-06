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货币新闻 | 2015年 3月 7日 星期六 04:06 BJT

表格：美国1月消费者信贷增加115.6亿美元，12月修正为增长178.7亿

路透华盛顿3月6日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周五公布，美国1月消费者信贷增加115.6亿美元，12月修正为增长178.7亿。

消费者信贷和前月比较(单位为百万美元)：

1月 12月 (前值)

消费者信贷　　 11,561 17,871 14,754

循环信贷 　　 -1,160 6,185 5,772

非循环信贷 　　　　 12,721 11,685 8,982 消费者信贷和上年同期的变动百分比：

1月 12月 (前值)

消费者信贷 　 　 4.18 6.50 5.37

循环信贷 　　　　 -1.57 8.41 7.85

非循环信贷 　　　　 6.29 5.81 4.46

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