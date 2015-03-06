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货币新闻 | 2015年 3月 7日 星期六 04:27 BJT

路透调查：华尔街交易商更加确信美联储将在6月升息

路透纽约3月6日 - 路透对美国一级交易商的调查显示：

* 16家美国一级交易商中9家预期美联储2015年6月前升息，2月6日调查是19家中有10家

* 16家一级交易商中15家预期2015年底前至少升息两次

* 一级交易商对联邦基金利率目标的中值预期是2015年底为0.875%，2016年底为2.375%

* 16家一级交易商中六家表示，上月对美联储将在6月前升息的信心增强；只有一家表示信心减弱。(完)
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