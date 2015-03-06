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市场报道 | 2015年 3月 7日 星期六 04:58 BJT

纽约期市：期棉触及三周低点，因美元大涨且存在需求担忧

路透纽约3月6日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五连跌第七日，并触及三周低点。美元大涨，以及上日公布的美国出口销售报告疲弱，给棉花市场带来压力。

交投最活跃ICE-5月期棉 下跌0.26美分，或0.4%，收报每磅62.97美分，一度跌至2月12日以来的低点62.50。此为2014年5月以来首次连跌七个交易日。

期棉本周累计下跌3%，结束连续五周上涨走势。

2月美国就业报告强劲，激励美元指数劲升至11年半高点，打压期棉。

尽管棉价上周触及五个月高点以来下跌了5%，但棉纺厂基本上仍未入市，担心仍会继续下跌。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张涛；审校 利棣儿)
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