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亚洲 | 2015年 3月 7日 星期六 04:46 BJT

全球金市：金价跌近3%至三个月低位，因美国非农就业数据强劲

* 金价势将连续第五周下跌

* 美国非农就业岗位增幅超预期

路透纽约/伦敦3月6日 - 金价周五大跌近3%，至三个月低位。美国非农就业数据强于预期，增强市场对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将提早升息的预期，且美元指数升至11年半高位，也向金价施压。

美国就业在2月加速成长，失业率降至逾六年半低点5.5%。这可能鼓舞美国联邦储备理事会(美联储/FED)考虑在6月升息。美国劳工部公布，2月非农就业岗位增加29.5万个，远高于1月时的23.9万个。

1938 GMT，现货金 大跌2.6%，报每盎司1,167.40美元，将创2013年10月来最大单日跌幅。金价势将连跌第五日，本周跌幅将为一个月中最大。

美国4月期金 收跌31.90美元，或2.7%，结算价报每盎司1,164.30美元。

“市场可能在对一个数据过度解读，”Standard Life Investments的全球主题策略师Frances Hudson说。

“我们仍预计美元不断走强，将继续打压金价，”德意志银行在报告中说。

在实货市场，上海黄金交易所的金价反映中国实货市场需求仍然稳健。

现货银 下跌2%，在每盎司15.84美元，稍早挫跌至两个月低位15.74美元。现货钯金 下滑1.1%，报每盎司815美元。现货铂金 跌1.7%，报每盎司1,154.75美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 张涛)
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