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市场报道 | 2015年 3月 7日 星期六 06:12 BJT

芝加哥期市：玉米期货下跌，因美元走强和技术因素

路透芝加哥3月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货<0#C:>周五
下滑1%，使本周跌幅创五周来最大，交易商说，美元不断上涨和技术性卖
盘对市场带来压力。
    
    交投最活跃的CBOT-5月玉米 跌至逾一周低位，在尾盘缩减跌幅
。该合约本周下挫1.3%，为1月底来最大周度跌幅。
    
    美元指数升至11年新高。
    
    据称投资基金卖出9,000口玉米合约，为2月23日来最大出售量。
        
    CBOT-5月玉米合约 收跌4-1/2美分，报3.86美元。。
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为244,097口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 张涛)
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