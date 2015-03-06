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市场报道 | 2015年 3月 7日 星期六 06:11 BJT

芝加哥期市：小麦期货涨跌互见，CBOT-5月小麦低位反弹

路透芝加哥3月6日 - 美国小麦期货周五涨跌互见，芝加哥期货交易
所(CBOT)近月小麦合约跑赢远月合约，交易商称因周末前有空头回补，市
场等待3月10日美国农业部月度供需报告出炉。
    
    多数小麦合约也在跌至合约低位后反弹。
    
    本周，CBOT-5月小麦 跌30-1/2美分，或5.9%，为9月来最大周度
跌幅。
    
    有总计66口CBOT-3月小麦合约交割。
        
    CBOT-5月小麦期货 结算价报4.82-1/2美元，上涨2美分。
  
    今日CBOT小麦期货成交量预计为133,481口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 张涛)
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