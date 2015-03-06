版本:
中国
市场报道 | 2015年 3月 7日 星期六 05:20 BJT

美国股市: 道琼工业指数收跌1.54%，Nasdaq指数下挫1.11%

路透纽约3月6日 - 美国股市周五下挫逾1%，美国非农就业报告强劲，令投资者押注美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能较预期更早升息。

道琼工业指数 收低278.94点，或1.54%，至17,856.78点；标准普尔500指数 下跌29.78点，或1.42%，至2,071.26点；Nasdaq指数 下挫55.44点，或1.11%，至4,927.37点。

本周，道指下跌1.5%，标普500指数下滑1.6%，Nasdaq指数跌0.7%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐