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亚洲 | 2015年 3月 7日 星期六 05:48 BJT

国际油市：油价本周跌幅创1月来最大，因美元上涨和升息忧虑

* 布兰特原油本周跌4%，为两个月来最大

* 美国失业率降至六年半低位，美联储可能考虑升息

* 美元指数涨至11年半高位

* 美国原油钻机数量降至2011年4月以来最低

路透纽约3月6日 - 油价周五收低，布兰特原油本周跌幅为1月来最大。美元续涨和美国升息忧虑，分散了投资者对美国原油钻机数量持续下降的注意力。

对利比亚和伊拉克原油供应安全的忧虑在早盘支撑油市，但之后这因素也退居次席。

美元指数 升至11年半高位，美国失业率降至六年半低位，提振美联储升息预期。

布兰特原油 收跌0.75美元，或1.2%，报每桶59.73美元。本周下挫4%，为截至1月9日止当周来最大周度跌幅。

美国原油 收跌1.15美元，或2.3%，报每桶49.61美元。本周小幅下跌，连跌第三周。

BAKER HUGHES公布，本周美国原油钻机数量减少64个，至922个，这是2011年4月以来的最低数量。

油价稍早上涨，布兰特原油升至每桶61美元以上，美国原油在51美元以上，对伊拉克东北部的暴力冲突作反应。利比亚也关闭了国内11个油田，因安全形势不断恶化。(完)
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