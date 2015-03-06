美国股市：三大股指下跌逾1%，非农就业加强美联储升息预期

标题新闻：希腊2月失业率从1月的23.3%降至23.2%，但仍为欧元区平均水平的两倍以上
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* 2月美国非农就业岗位增幅高于预期
* 苹果将成为道指成份股，取代AT&T
* 道指跌1.54%，标普500指数下挫1.42%，Nasdaq指数下滑1.11%
路透纽约3月6日 - 美国股市周五下挫逾1%，标准普尔500指数连续第二周下跌。美国非农就业报告强劲，令投资者押注美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能较预期更早升息。
公共事业和房地产投资信托等股票受到的打击最大，因它们是高收益投资，美国利率上升将降低其吸引力。
标普500指数和道指跌幅盘中不断扩大，因其在2月大涨后在本周稍早升至纪录高位，带来额外的压力。
美国就业在2月加速成长，失业率降至逾六年半低点5.5%。这可能鼓舞美国联邦储备理事会(美联储/FED)考虑在6月升息。2月非农就业岗位增加29.5万个，远高于1月时的23.9万个。2月失业率从1月的5.7%降至5.5%，此为2008年5月以来的最低水平。
非农就业报告强劲，可能令美联储很快升息的压力加大，嘉信理财交易和衍生产品部董事总经理Randy Frederick说。
“报告令美国6月升息的机率有所上升，”他说。
野村旗下Instinet的技术类市场分析师Frank Cappelleri说，标普500指数在跌穿两周低位后未能找到支撑，跌幅不断扩大。
道琼工业指数 收低278.94点，或1.54%，至17,856.78点；标准普尔500指数 下跌29.78点，或1.42%，至2,071.26点；Nasdaq指数 下挫55.44点，或1.11%，至4,927.37点。
本周，道指下跌1.5%，标普500指数下滑1.6%，Nasdaq指数跌0.7%。道指和标普500指数周五收位均较其3月2日触及的纪录高位低逾2%。标普500指数周五创1月初来最大单日百分比跌幅。
苹果 上扬0.15%，报126.60美元。美国电话电报公司(AT&T) 下挫1.5%，报33.48美元。此前标普道琼斯指数有限公司表示，苹果将在3月18日成为道指成份股，取代AT&T。
公用事业股 大跌3.1%，是标普500指数表现最差的板块。道琼Equity Reit指数 劲跌3.2%。
据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有72亿股换手，最近五个交易日平均为64股。
纽约证交所下跌与上涨个股分别是2,683与438支，比率为6.13：1。在Nasdaq市场，下跌与上涨个股分别是1,926与840支，比率为2.29：1。
有13支标普500指数成份股触及52周新高，4支触及新低；有67支Nasdaq综合指数成份股触及新高，47支触及新低。(完)
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（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年5月11日—中国政府抑制信贷增速的政策措施是其控制金融风险的举措之一，标普全球评级今日发布的报告《中国流动性压力可能仍属可控》如是表示。 该报告表示，中国当前由政府主导的流动性紧缩不太可能提升系统性风险。融资收紧反映出政府遏制同业信贷增长过快以及控制经济体内整体信贷增长的企图。 标普全球评级信用分析师廖强表示：“我们预期大型银行和中小型银行的信用状况将出现分化。几家最大型的银行作为市场上主要的流动性提供方，得益于利息收入的增加，可抵消部分压力。但小型银行一定程度上由于高度依赖批发融资，资本缓冲余地相对较小，在吸收未来损失方面较弱，因此信用指标恶化速度可能更快。” 过去数月新的债券发行下降，但这一融资缺口大致由增加的银行贷款、股权融资和影子银行融资活动填补。境内债券发行下降导致的另外一个现象是在海外债券市场寻求融资的潜在借款人数量上升。而近几个月银行间利率和信用债收益率也不出所料呈现上升趋势。 标普全球评级信用分析师李国宜表示：“债券发行下降可能导致特定类型发债人的再融资风险
路透5月11日 - 华尔街日报(WSJ)援引消息人士的话报导称，美国国际集团(AIG)计划任命Brian Duperreault为新任执行长。