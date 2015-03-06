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市场报道 | 2015年 3月 7日 星期六 06:12 BJT

加拿大股市：收低，因美国就业报告引发美联储升息忧虑

路透多伦多3月6日 - 加拿大主要股指周五下跌至逾一个月最低位，美国就业报告强劲令投资者忧虑美国联邦储备理事会(美联储/FED)将较预期更早升息。

美国就业报告良好和美元上涨，扶助压低金价，使加拿大的金矿股下跌。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌150.61点，或1%，报14,952.50点。十大类股中有九个收低。

金融股在之前三日走低后攀升0.2%。金矿股劲跌6.4%。(完)
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