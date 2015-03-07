中国个股：刚泰控股拟定增募资33亿元，腾讯计算机少量参与

纽约期市：可可续升，受助于空头回补
路透纽约/伦敦5月5日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五攀升，受助于空头回补，因上月触及的多年低位提供了技术支撑，暂时盖过了全球市场供应过剩忧虑的影响。
路透上海3月7日 - 中国甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 周六公告，拟非公开发行至多1.88亿股，募资至多33亿元人民币。发行对象除包括公司实际控制人的控股公司外，腾讯计算机亦以约1.8亿元的少量规模参与其中。
刊登在上海证券交易所的公告称，上述定向增发所募资金将用于收购上海珂兰商贸有限公司100%股权、北京瑞格嘉尚文化传播有限公司100%股权、O2O营销渠道和信息管理中心建设项目以及补充流动资金。
参与此次定增的深圳市腾讯计算机系统有限公司注册资本为6,500万元，法定代表人为腾讯控股 董事会主席马化腾。公司经营范围包括计算机软、硬件的设计、技术开发、销售等。
刚泰控股表示，本次发行前，腾讯计算机与其不存在关联关系；腾讯计算机是次认购 1,024万股股份后，其持有公司股份比例未达到5%，也不构成关联方。
因筹划重大事项，刚泰控股自1月26日起停牌，停牌前收报19.50元。(完)
参看详情，可点选上海证交所网站 here (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
路透纽约/伦敦5月5日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五攀升，受助于空头回补，因上月触及的多年低位提供了技术支撑，暂时盖过了全球市场供应过剩忧虑的影响。
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
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