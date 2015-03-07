中国个股：刚泰控股拟定增募资33亿元，腾讯计算机少量参与

路透上海3月7日 - 中国甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 周六公告，拟非公开发行至多1.88亿股，募资至多33亿元人民币。发行对象除包括公司实际控制人的控股公司外，腾讯计算机亦以约1.8亿元的少量规模参与其中。

刊登在上海证券交易所的公告称，上述定向增发所募资金将用于收购上海珂兰商贸有限公司100%股权、北京瑞格嘉尚文化传播有限公司100%股权、O2O营销渠道和信息管理中心建设项目以及补充流动资金。

参与此次定增的深圳市腾讯计算机系统有限公司注册资本为6,500万元，法定代表人为腾讯控股 董事会主席马化腾。公司经营范围包括计算机软、硬件的设计、技术开发、销售等。

刚泰控股表示，本次发行前，腾讯计算机与其不存在关联关系；腾讯计算机是次认购 1,024万股股份后，其持有公司股份比例未达到5%，也不构成关联方。

因筹划重大事项，刚泰控股自1月26日起停牌，停牌前收报19.50元。(完)

参看详情，可点选上海证交所网站 here (发稿 李宏薇；审校 张喜良)