更新版 1-中国贸易：有信心完成今年外贸增速目标，3月会转为正增长--商务部长

* 有信心完成今年外贸增速目标

* 2月进出口仍是负增长，但3月会转正

* 中国已与20多个国家和地区建立自贸协定

* 今年力争完成中国-东盟自贸区升级谈判和RCEP谈 (新增更多细节和背景)

路透北京3月7日 - 中国商务部部长高虎城周六称，尽管去年没有完成全年外贸增长目标，但对今年完成6%左右的增速目标有信心；而根据先行指标测算，中国2月进出口仍然是负增长，但降幅会有大幅度减少，3月则会转为正增长。

他在两会期间的新闻发布会上称，去年之所以没有达到7.5%左右既定的目标，原因主要是在于进口商品价格大幅度下降。就此而言，有一个基本的判断，直到目前看不到国际资源、能源和大宗农产品价格在短期内会有快速的提升。

“在2015年和2014年整体国内外形势大体相当，不会有特别大的变化情况之下，国际需求仍将维持一个微弱的增长。”高虎城称。

他补充说，2014年中国仍然稳居全球货物贸易第一大国的地位，在2013年占全球贸易总额11.7%的基础上提高了0.5个百分点，达到12.2%。

中国1月进出口总值同比萎缩10.9%，环比锐减16%。其中出口同比下降3.3%，进口同比减少19.9%，远逊于路透调查预估的增长6.3%和下降3%，贸易顺差达600.3亿美元，继去年11月后再创新高。

中国今年政府工作报告提出，2015年国内生产总值（GDP）增长目标为7%左右，较上年的7.5%目标略有调低；今年进出口增速目标是6%左右，亦低于去年7.5%左右的目标，去年实际仅增长3.4%。

高虎城指出，要实现今年的外贸增长目标，要继续抓好已出台的支持外贸稳定增长的政策措施，包括政府工作报告当中提出的，改变中央和地方关于出口的分担机制，建立收费的正面清单，进一步提高贸易便利化。

同时要特别加强对转型升级和结构调整企业的支持，增加中国出口产品的附加值和通过创新驱动来继续巩固中国企业的竞争力；并不断发展和鼓励新型的出口营销模式，比如国际电子商务、市场采购、综合性的外贸服务公司。

中国国家统计局此前预计，2015年世界经济形势可能好于上年，但不确定因素增多，中国外部环境仍然复杂多变，尽管今年外需有所回暖，但出口个位数增长可能成为新常态。

中国海关将于本周日(8日)公布2月贸易数据。路透最新调查显示，2月出口同比增速料达到14.2%，而当月进口料下滑10%。

**加快自贸区谈判建设**

高虎城同时提到，在自贸区建设方面，中国立足周边、辐射“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)，构建面向全球的高标准的自贸区网络，到目前已与20个国家和地区建立了自贸协定，涵盖了中国近30%的进出口贸易额。

按照这样的要求和部署，中国同南亚、中亚以及非洲的部分地区和拉美的部分地区，欧洲的部分地区和国家，分三种类型，有的正在进行可研，有的正在进行磋商，有的已经开始谈判。“就2015年来说，最重要的首先是中国和东盟的自贸区的升级谈判。”

同时，按照目标，还要努力争取在今年年底前结束区域全面经济伙伴关系协定谈判(RCEP)，也就是俗称的“10+6”，即东盟、中日韩、印度、澳新有五个自贸协定、六个国家参与的谈判。并在中韩结束自贸区谈判且在今年签署的基础上，进一步推动和加速中日韩自贸区建设的谈判。

至于中国和中美及和中欧的投资协定谈判，高虎城表示，从时间节点来说，中美之间已经结束了文本谈判，即将进入到交换负面清单的阶段，而中欧之间的谈判还没有开启文本谈判。

“中美投资协定谈判是中国和美国作为全球第二大经济体和第一大经济体之间进行的一场重要的谈判。坦率地说，中美之间一旦达成投资协定的谈判，完成这样一个投资协定的签署，将对全球的投资规则产生深远的影响。”他说。（完）